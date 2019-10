L'esultanza "godereccia" di Mertens: svelato il motivo del balletto "sexy"|VIDEO

Serata magica in Champions League per Mertens contro il Salisburgo. La doppietta realizzata gli consente di superare Maradona tra i migliori marcatori ed avvicinarsi sul trono più alto ad Hamsik. A non passare inosservata però è stata l'esultanza del belga nel primo gol dedicata all'amico magazziniere Tommaso Starace, con tanto di lingua e balletto. Anche Insigne ha voluto rendere omaggio, nel dopo partita in questo caso, a Starace: "Un abbraccio a Tommaso, che ha avuto un incidente"

Grande Dries!!!!! Sei il numero 1!!!! pic.twitter.com/74Pg6DIX8e — Tommaso (@TommyStar55) October 23, 2019