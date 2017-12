Mertens difende Sarri: "Senza il mister non saremmo dove siamo ora"

In esclusiva a Canale 21, nel format 'Come non li avete mai visti' condotto da Titti Improta, ha parlato l'attaccante del Napoli Dries Mertens, che si è detto dispiaciuto per il momento negativo che la squadra attraversa. "Non siamo stanchi", ha detto Mertens. "Le partite sono tante e non le puoi vincere tutte". Il belga ha difeso Maurizio Sarri: “Secondo me senza Sarri non saremmo dove siamo adesso. Ha molte responsabilità, fa le sue scelte, ha cambiato il Napoli e da quando allena questa squadra ha fatto diventare forti giocatori normali”.



Mertens si è poi detto felice di vivere a Napoli: "Quando sono arrivato qui mi hanno sempre trattato bene, la gente mi ha aiutato a trovare casa e soprattutto a sentirmi a casa". Intervista in onda questa sera e sabato.