Mertens, l'esultanza dedicata a Callejon: "Lo merita, ha dimostrato grande attaccamento alla maglia"

"Stiamo andando forte e i risultati sono meritati. Sono contento soprattutto per la squadra. In campo sappiamo cosa fare e come muoverci e si vede dai risultati che stiamo ottenendo". Così Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Genoa-Napoli.

L'attaccante belga ha dedicato la sua esultanza al compagno di squadra Josè Maria Callejon: "L'esultanza 'a testa alta' l'ho dedicata a Callejon. E' un amico oltre che un compagno che sta con me da 7 anni. Ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e merita un plauso. Poteva andare in vacanza, invece ha scelto di restare con noi per altri due mesi, giocando gratis".