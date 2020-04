Su Sky Sport oggi è il Mertens day: un'intera giornata dedicata all'attaccante del Napoli

Oggi su Sky va in onda il "Mertens day", un'intera giornata dedicata all'attaccante del Napoli. Su Sky Sport Uno la sua carriera italiana, a partire dal suo esordio in Serie A il 25 agosto 2013 contro il Bologna (vittoria del Napoli per 3-0). 121 gol segnati fino ad oggi.

La partita di Champions League del 23 ottobre 2019 contro il Salisburgo: doppietta per il belga che superò così il numero di gol di Maradona con 115 gol. Appuntamento poi al 25 febbraio 2020: andata degli ottavi di finale di andata di Champions, in casa contro il Barcellona Mertens eguaglia anche il record di reti di Marek Hamsik (121).

Oltre 300 presenze con la maglia del Napoli in 7 stagioni: un’abbuffata di gol tutti da rivedere, insieme al racconto di Giorgio Porrà ne “L’Uomo della Domenica” a lui dedicato.

"Mertens Day", la programmazione su Sky Sport Uno