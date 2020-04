Mertens studia già da allenatore: segue il corso della Federazione belga

Dries Mertens studia già da allenatore e in questa pausa forzata del calcio, causa Coronavirus, guarda già al futuro quando appenderà le scarpette al chiodo.

L'attaccante del Napoli - come riferisce Sky Sport - sta infatti seguendo in questi giorni, via web, un corso da allenatori organizzato dalla Federazione calcio belga.

Di solito - spiega l'emittente satellitare - il 33enne seguiva le lezioni durante i ritiri della Nazionale, ma ora tutto si è spostato da remoto.