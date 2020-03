Mertens si allena a via Posillipo: corsa con la mascherina in strada (VIDEO)

Di corsa da solo con un cappellino e una mascherina. Non è un cittadino comune a correre lungo via Posillipo ma l'attaccante belga del Napoli, Dries Mertens. Anche lui, come tutti sta rispettando le prescrizioni governative e si è concesso solo una corsetta da solo per provare a tenersi in forma. A notarlo sono stati alcuni cittadini che l'hanno ripreso dai balconi mentre faceva ritorno nella sua abitazione.

Da un balcone è partito anche un “grande Ciro” a cui lui ha risposto con una saluto. Un piccolo gesto di normalità che sta però facendo il giro del web tra i tanti tifosi azzurri che sperano torni tutto normale al più presto, sperando di poter tornare a tifare presto per i propri beniamini al San Paolo.