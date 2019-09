ANTEPRIMA - Dal Belgio: "Mertens può tornare in patria: Anderlecht o Bruges nel suo futuro?"

La permanenza di Dries Mertens a Napoli nella prossima stagione è tutt'altro che certa. Il 32enne attaccante ha il contratto in scadenza al 30 giugno e al momento non sembra esserci all'orizzonte un rinnovo imminente.

Dal Belgio continuano a farsi insistenti alcune voci sul suo futuro che parlano di un ritorno in patria al termine dell'accordo che lo lega al sodalizio partenopeo.

Secondo Voetbal24, ad influire nella scelta potrebbe essere la carriera televisiva intrapresa dalla moglie Kat Kerkhofs, che ha già più volte affermato pubblicamente di non gradire particolarmente l'ipotesi di un trasferimento in Cina.

L'Anderlecht sarebbe già in agguato per provare a riportare nella Jupiler Pro League Mertens, ma secondo Voetbal24 non è da escludere anche un tentativo del Bruges.