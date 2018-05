Lo spogliatoio festeggia Mertens, oggi 31 anni. Sulle sue tracce il Manchester United

31 anni oggi per Dries Mertens, festeggiato dai compagni come mostra la foto pubblicata su Instagram da Jorginho. Il folletto di Lovanio, in uno stato di forma discutibile nelle ultime settimane, dopo aver regalato grandi emozioni si appresta a vivere le ultime gare da protagonista con la maglia azzurra. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Manchester United. Lo riporta il Corriere dello Sport. Dopo quasi 90 gol (alcuni indimenticabili) in cinque stagioni azzurre, le ultime due nelle inaspettatamente fruttuose vesti da centravanti, Mertens è pronto a salutare tutti. Si sorride, ma a Castel Volturno c'è aria di smobilitazione.