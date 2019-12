CASTEL VOLTURNO - Lavoro in palestra per Mertens. Terapie per Koulibaly e Maskimovic

Dries Mertens ha svolto solamente lavoro in palestra quest'oggi a Castel Volturno. L'attaccante belga è, dunque, in dubbio per l'ultimo match dell'anno contro il Sassuolo.

Solo terapie per Koulibaly e Maksimovic, che saranno sicuramente assenti contro i neroverdi dell'ex di turno De Zerbi.