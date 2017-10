"Stavo portando via Mertens al Napoli": le rivelazioni di Cannavaro

Fabio Cannavaro, tecnico del Tianjin Quanjian, ha espresso la sua gioia per il primato in classifica del Napoli di Sarri in una intervista al Corriere del Mezzogiorno: “Una meraviglia vedere giocare il Napoli. Sarri ha fatto un ottimo lavoro e può sicuramente dire la sua in campionato".

Sul mister: “Sarri è un vero maestro, il suo Napoli è quasi perfetto. Guardiola non lo devo scoprire io. Ha una carriera piena di trofei. È un riferimento per chi fa il mestiere di allenatore".

MERTENS

“È un grande calciatore, chi non lo vorrebbe? Ho parlato con lui, ho cercato di portarlo con me. Ma quando stavo parlando con lui ha iniziato a segnare con grande frequenza al Napoli. Per cui non si è andati oltre la chiacchierata. Ci avevo visto giusto. Ora segna a raffica".