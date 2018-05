Mertens pronto a salutare: Guangzhou e Manchester United sul belga

Sarebbe pronto a lasciare Napoli Dries Mertens. La clausola rescissoria (28 milioni) valida per l'estero, inserita nel contratto del belga, è diventata molto appetibile per il calciatore che ha appena toccato 90 gol con la maglia azzurra. Mertens ha 31 anni, e può giocare ancora per un paio di stagioni ad altissimi livelli. Come riportato da quotidiani sportivi cinesi, il Guangzhou avrebbe messo gli occhi su Mertens. Per il club cinese (in cui gioca Lavezzi) la clausola rescissoria non sarebbe un problema. La società sarebbe pronta a offrire un ricco contratto al numero 14 del Napoli.



Ma il Guangzhou non è l'unica società sulle tracce di Mertens. Anche Mourinho avrebbe espresso il suo gradimento nei confronti del belga, e il Manchester United sarebbe una destinazione attraente anche per il calciatore. Le offerte non mancano, il prezzo del cartellino è considerato un affare. La decisione, probabilmente, ora spetta solo a Dries Mertens.