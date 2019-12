Calciomercato Napoli, toccata e fuga londinese di Dries Mertens. Sirene di mercato?

Aumentano le voci di calciomercato che riguardano i tesserati del Napoli, soprattutto in uscita. Nel gruppone segnalato in partenza, quello definito "degli ammutinati", le situazioni più delicate sono quelle di Dries Mertens e Josè Maria Callejon, due pilastri del Napoli di Sarri che hanno contratto in scadenza.

Proprio per il belga ci sono le più insistenti richieste. L'attaccante azzurro è infatti ancora in perfetta forma, e le sue prestazioni (soprattutto in Champions League) non sono sfuggite alle squadre europee, che fiutano l'affare. Va forse considerata in quest'ottica, allora, la notizia che Mertens è stato avvistato ieri all'aeroporto di Capodichino. A quanto pare il belga sarebbe atterrato a Napoli con un volo proveniente da Londra.

E aumentano, a questo punto, le supposizioni del suo futuro. Mertens farebbe comodo a molte squadre di Premier League di primissima fascia (a Londra, ad esempio, Tottenham, Arsenal, Chelsea). Resta da capire se il belga possa lasciare la squadra già a gennaio o a giugno, a parametro zero.