Marek e Ciro compagni di record: l'immagine da brividi postata da Mertens

Appaiati, a 121, sulla vetta della storia. Dries Mertens e Marek Hamsik sono in questo momento, insieme, i più prolifici marcatori della storia del calcio Napoli. Il belga, con il gol segnato ieri al Barcellona di Messi in Champions - e non poteva esserci occasione migliore - ha raggiunto l'ex e indimenticato capitano azzurro.

E ha pensato di festeggiare con un'immagine bellissima. Un abbraccio tra lui e lo slovacco, con sullo sfondo un San Paolo che li celebra degnamente.