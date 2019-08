ANTEPRIMA - Dal Belgio, l'ipotesi sul futuro di Mertens: "Potrebbe chiudere la carriera all'Anderlecht"

Dal Belgio spunta una clamorosa ipotesi sul futuro di Dries Mertens. Il 32enne attaccante non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, in scadenza nel 2020.

E Voetbalnieuws non esclude per l'ex Psv un ritorno all'Anderlecht, squadra nella quale è cresciuto, a fine stagione, come è avvenuto di recente con il suo compagno di nazionale Vincent Kompany.

Tra le possibili motivazione che potrebbero far considerare a Mertens un ritorno in Belgio, in caso di mancato rinnovo con gli azzurri, Voetbalnieuws considera anche gli impegni professionali della moglie Kat, che ha un negozio di fitness e di recente ha iniziato la sua attività di dj.