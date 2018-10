"Meret è guarito": l'annuncio del Napoli

Alex Meret, infortunatosi a luglio in uno dei primi allenamenti con il Napoli, può finalmente riprendere l'attività agonistica, come annunciato in un comunicato stampa diffuso dalla società partenopea di Aurelio De Laurentiis.

"Alex Meret è stato sottoposto a una visita di controllo con tac dal chirurgo che lo ha operato, il quale ha dichiarato che il giocatore è guarito e può riprendere completamente la sua attività agonistica".

Fugate dunque le voci che volevano il giovane portiere azzurro ancora fuori dai giochi per lungo tempo.