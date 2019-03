Alex Meret è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo. Questa la decisione sul portiere azzurro dopo l'espulsione in Napoli-Juve.

Ammenda di 20mila euro, inoltre, per il club partenopeo per i raggi laser indirizzati da alcuni tifosi contro gli avversari e per il lancio di due bengala verso il settore ospiti.

