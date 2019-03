Meret-Ronaldo come Zalayeta-Buffon nel 2007. Ma allora le cose andarono diversamente

Era il 27 ottobre del 2007, ed il Napoli di Reja appena tornato in Serie A vinse con la Juventus 3-1 al San Paolo. Una partita da ricordare - oggi - non tanto per il successo straordinario contro i bianconeri, quanto per un episodio molto simile a quello ieri occorso a Meret ma terminato in tutt'altro modo.

Al 25mo del secondo tempo infatti Zalayeta si procura un calcio di rigore (il secondo in favore del Napoli in neanche 10 minuti, altri tempi per la Juve) involandosi verso la porta di Buffon e saltando il portiere bianconero prima dell'impatto con i suoi piedi. L'attuale estremo del Psg nonostante sia ultimo uomo viene soltanto ammonito. Domizzi trasforma, il Napoli vince addirittura con due gol di scarto.

Nei giorni successivi è scandalo. L'uruguaiano viene bollato come simulatore, addirittura squalificato per due giornate (la squalifica sarà poi revocata per una spinta da lui subita da parte di Legrottaglie). Con CR7 protagonista però, la vicenda ha ieri anche mediaticamente preso ben altra piega.

(Nel video, l'episodio al minuto 2.03)