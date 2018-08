Buone notizie per Meret, il portiere potrebbe debuttare già contro il Milan

Arrivano ottime notizie per i tifosi del Napoli. Il portiere designato titolare, Alex Meret, ha superato in maniera brillante l'ultimo controllo radiografico dopo l'infortunio al braccio rimediato nei primi giorni di ritiro a Dimaro. Secondo l'esperto ortopedico che ha operato il portiere, Meret potrebbe rientrare anche contro il Milan, sabato 25 agosto, per la seconda di campionato.



In questi giorni l'ex Udinese continua la riabilitazione in solitaria: non è stato convocato per le tre amichevoli internazionali in programma contro Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg.