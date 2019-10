Meret: "Tra Insigne e Ancelotti c'è stato qualche problema, ora è superato"

"La vittoria di Salisburgo è stata una vittoria di umiltà, sacrificio e gruppo. Speriamo di continuare così nelle prossime partite, andiamo sempre in campo per vincere e non dobbiamo lasciare più punti per strada". Così, a Sky Sport, Alex Meret, portiere del Napoli, ha analizzato la gara di Champions League e il suo eccezionale momento personale. "Nelle ultime partite sta andando sempre meglio, la difesa lavora bene e questo giova all'intera squadra. Paragone con Zoff? Spero di ripercorrere i suoi passi, è fra i più grandi della storia".

Insigne-Ancelotti: "Quell'abbraccio ha fatto bene a tutto il gruppo. Forse tra i due c'era stato qualche problema, ora è superato. Bisogna essere tutti uniti", ha concluso Meret.