Flop 11 Serie A della Gazzetta dello Sport: ci sono anche Meret e Lozano

Due calciatori del Napoli, Alex Meret e Hirving Lozano, sono stati inseriti dalla Gazzetta dello Sport nella "Flop 11", "una squadra, composta da giocatori della Serie A acquistati nelle ultime due stagioni, che sulla carta è fortissima e ha un valore di mercato da ben 221 milioni di euro", scrive la 'rosea'.

Nella formazione, schierata con un 4-3-3, figura anche l'ex azzurro Simone Verdi. Questi gli 11 scelti dal noto quotidiano sportivo: Meret, Spinazzola, Godin, Vavro, Barreca; Paquetà, Rabiot, Pastore; Verdi, Sancez, Lozano.

Queste le motivazioni elencate dal giornalista Marco Guidi, che hanno indotto la Gazzetta ad inserire Meret e Lozano in questo undici:

MERET - "Badate bene, nessuno ha dubbi sul talento del portierino ex Spal. Ma se dopo oltre un anno e mezzo tra i pali al Napoli, con qualche infortunio di troppo, Meret si è fatto scavalcare nelle gerarchie di Gattuso dall'esperto Ospina qualche problema c'è. Tanto che le voci su di una possibile cessione a circa 30 milioni di euro cominciano a circolare insistenti su radiomercato. È un classe 1997, il tempo per rifarsi, magari in un'altra big, c'è tutto".

LOZANO - "Forse la delusione più cocente. Lozano doveva essere una certezza, vuoi per quanto è stato pagato (38 milioni di euro più bonus al Psv), vuoi per quanto Ancelotti e De Laurentiis fossero convinti delle sue qualità, vuoi per quanto fatto vedere in Olanda e con la maglia del Messico. Invece, dopo un inizio promettente con il gol alla Juventus, si è completamente smarrito, specie dopo l'arrivo di Gattuso, che gli ha tolto stabilmente una maglia da titolare. Il suo rischia di diventare un caso: con Gattuso non pare esserci feeling, ma De Laurentiis è pronto a mollare un investimento così importante dopo un solo anno negativo? Magari 35 milioni di euro potrebbero convincere il patron...".