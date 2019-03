"Meret è un professionista esemplare, la sua lealtà non va messa in discussione"

L'agente di Alex Meret Andrea Pastorello è intervenuto sul discutibile fallo che ha inevitabilmente condizionato la gara tra Napoli e Juventus. "Non abbiamo l'abitudine di commentare le decisioni arbitrali, non fa parte del nostro stile. Ciò che ci preme è tutelare l'immagine dei nostri assistiti, valori che sono più importanti di un episodio di gioco", scrive Pastorello in una nota apparsa sui profili dell'agenzia.

"Quanto accaduto ieri fa parte di normali dinamiche dello sport e va accettato serenamente. Non accettiamo che vengano fatti passare messaggi sbagliati come quello di condotta antisportiva e violenta da parte di un professionista che ha sempre fatto della correttezza il suo stile di vita. Ribadiamo il nostro sostegno ad Alex, che è un esempio da seguire".