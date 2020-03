Napoli, problemi per Meret: il comunicato del club sulle condizioni del portiere

Problemi fisici per Alex Meret. Il portiere del Napoli quest'oggi a Castel Volturno ha svolto lavoro differenziato in palestra e terapie.

L'estremo difensore azzurro - spiega il club in una nota sul sito ufficiale - presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui.

Lavoro personalizzato anche per Elmas. Malcuit si è allenato in campo e in palestra, mentre Koulibaly ha lavorato in campo svolgendo parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Llorente e Younes, invece, hanno svolto lavoro personalizzato in palestra.