Mazzoleni: "Supercoppa di Pechino? Ho sempre fatto tutto con coscienza. Frainteso su Hamsik"

"La finale di Supercoppa a Pechino? Non ho mai avuto la presunzione di essere un grande arbitro, ma ho sempre fatto qualsiasi cosa con grande coscienza. Come tutte le persone posso aver commesso degli errori, però ho cercato sempre di non fermarmi mai di fronte a questi, ma anzi di lavorare per migliorarmi". Così l'ex arbitro Paolo Silvio Mazzoleni ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della sua direzione arbitrale ormai celebre nella finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juventus, giocata a Pechino nell'agosto 2012.

Mazzoleni, ora al Var, ha parlato anche dell'ex capitano azzurro Marek Hamsik: "Hamsik calciatore che meno sopportavo? Sono stato frainteso. Non ho mai detto che ho avuto un pessimo rapporto con Hamsik. Parlando e dialogando con un giornalista, peraltro della mia città, dei rapporti con i capitani, è normale per qualsiasi persona che con alcuni capitani, andando avanti con gli anni, c'era un rapporto più concreto e diretto mentre con altri capitani si faceva un pochino più fatica. Ma non ho mai detto, e sfido chiunque a provare il contrario, di aver qualcosa con un capitano".

"Cori contro Koulibaly in Inter-Napoli? E' una problematica che è stata affrontata al momento ed è stata chiarita. Penso che non sia nell'interesse di nessuno tornarci", ha concluso Mazzoleni parlando di un altro episodio che lo vide protagonista come direttore di gara.