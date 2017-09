Mazzola, il consiglio all'Inter: "Prendi Insigne"

Sandro Mazzola, nel corso delle trasmissioni di radio Crc, ha espresso la propria ammirazione per Lorenzo Insigne.

“Ho visto molto bene l’Inter in queste prime uscite, gli è stata data un’identità di gioco. Insigne ha 26 anni, sente parlare di molti soldi ed è ovvio che gli giri un po la testa. Non so se l’Inter lo abbia mai trattato, ma mi piacerebbe si vestisse di nerazzurro", dichiara l'ex campione e dirigente dell'Inter. Dopo Raiola, dunque, che sembrerebbe spingere il campione azzurro al Barcellona, anche Mazzola spinge Insigne lontano dal San Paolo.