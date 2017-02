Maxischermo per Napoli-Real Madrid: "Attendiamo l'autorizzazione"

"Faccio appello alla sensibilità del prefetto Pagano e del presidente del Napoli De Laurentiis affinchè diano l’autorizzazione alla installazione del maxischermo, per consentire a migliaia di tifosi di poter seguire in diretta dal lungomare Napoli-Real Madrid". Così il sindaco Luigi De Magistris al direttore del Vg21 Gianni Ambrosino, durante l’appuntamento settimanale con trasmissione ‘Rebus, la politica in chiaro’.

"Auspico che l’autorizzazione arrivi presto, per organizzare quella che sarà una grande serata per la città di Napoli. Per quanto riguarda la gara non faccio pronostici, ma dico che il Napoli deve crederci. Io ci credo e sono fiducioso", ha concluso il primo cittadino.