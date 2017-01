"Un maxischermo sul lungomare per Napoli-Real Madrid"

De Magistris non ha dubbi: "Voglio mettere un maxi schermo in città per la partita di ritorno di Napoli-Real Madrid". Il sindaco ha annunciato la sua idea durante la diretta Facebook di Repubblica condotta da Giovanni Marino.

Lo schermo potrebbe essere posizionato il 7 marzo, giorno della gara di Champions, sul lungomare. "So bene che ci sono questioni di diritti tv, ma sottoporrò la questione al Calcio Napoli e alla Prefettura. Credo che che la marea umana di persone che desidera vedere la partita ma non ha la possibilità di farlo meriti questo obiettivo del maxi-schermo per la partita di ritorno", ha concluso il primo cittadino.