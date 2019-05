San Paolo, sogno ad occhi aperti: in corso di istallazione i maxischermi

Vanno avanti i lavori per le Universiadi 2019 allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta. Non solo sono sempre di più i nuovi sediolini in corso di istallazione nell'impianto, ma i tecnici sono al lavoro per montare due maxischermi.

Come assicurato dall'assessore Ciro Borriello, si tratta di maxischermi permanenti, che resteranno anche al termine della competizione che coinvolgerà l'intera Regione Campania nel corso della prossima estate.

Con l'istallazione dei due schermi ha fine una querelle che andava avanti da circa un decennio, con numerose dichiarazioni, soprattutto del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che in diverse occasioni aveva dato il loro acquisto come cosa fatta.