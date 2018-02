Maurizio Sorry, l'account Twitter che prende in giro l'allenatore del Napoli

Sulle “lamentele” di Maurizio Sarri, un po' come è stato in passato fatto per Walter Mazzarri, se ne sono dette molte. Soprattutto sulla sponda juventina del tifo. Su Twitter c'è chi ha preso la cosa in modo ancora più leggero, inventandosi di sana pianta un account del tecnico toscano dal singolare nome “Maurizio Sorry”.

"Fatturati, orari, penombre, calendari, feste di Natale: ne ho inventate così tante, per questo dicono che il mio calcio diverte": questa la presentazione del bonario profilo social.

Particolarmente simpatico il recente teorema sullo stress da Europa League e quanto scritto a proposito del ko con il Lipsia. “È inconcepibile giohare il #15febbraio – scrive il falso Sarri – giorno della festa dei single. I halciatori non fidanzati o non sposati potrebbero scendere in hampo hon la tristezza nel huore per non sentirsi amati da una donna #NapoliLipsia #EuropaLeague”.