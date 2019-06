Pedullà: "Fatta per Sarri alla Juve, triennale da 6 milioni più bonus"

Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è fatta: Maurizio Sarri lascerà il Chelsea e sarà il prossimo allenatore della Juventus.

Il giornalista sul suo sito riporta di una "missione riuscita" di Fali Ramadani e Alessandro Pellegrini – rispettivamente intermediario e agente del tecnico toscano – a Londra. I due avrebbero avuto il via libera da Marina Granovskaia col placet di Roman Abramovich per il trasferimento dell'allenatore.

"Non sono previsti indennizzi – scrive Pedullà – se dovessero esserci sarebbero comunque 'mascherati', poco pubblicizzati, nell’ambito di un perfetto gentlemen’s agreement tra i due club, ribadito lo scorso gennaio quando la Juve mandò Higuain in prestito al Chelsea senza pretendere obblighi di riscatto. Ramadani aveva già incontrato Marina almeno tre volte prima di Baku, muovendosi sottotraccia".

Il Chelsea si sarebbe tutelato bloccando Frank Lampard, in uscita dal Derby County, idolo della tifoseria dei blues.

"La Juve ha atteso notizie, in modo particolare Fabio Paratici in relax a Capri, nel tardo pomeriggio si è acceso il semaforo verde – conclude Pedullà – L’accordo tra il club bianconero e Sarri era già impostato: triennale (oppure biennale con opzione) da almeno 6 milioni a stagione più bonus. Oggi Sarri, se non cambieranno i programmi, dovrebbe rientrare in Italia con un aereo privato già prenotato. La Juve lo aspetta".

Resta da scoprire come i tifosi del Napoli prenderanno l'approdo in bianconero di quello che era "il Comandante" degli azzurri.