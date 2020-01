TELEGRAPH - Il Napoli su Maupay del Brighton

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Neal Maupay, 23enne attaccante francese attualmente in forza al Brighton. E' quanto si legge in Inghilterra sulle colonne del Telegraph.

L'attaccante, ex Nizza e Saint Etienne, ha messo a segno 7 gol in Premier League sin qui in stagione.

La valutazione del giocatore - secondo il quotidiano britannico - si aggirerebbe sui 40 milioni di sterline.