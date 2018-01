Schiaffo ad un arbitro: l'ex Napoli Matuzalem squalificato per 12 giornate

L'ex centrocampista del Napoli Francelino Matuzalem è stato squalificato per tre mesi dal Giudice Sportivo per aver rifilato uno schiaffo all'arbitro nel corso della gara di Serie D tra Monterosi (squadra in cui milita il brasiliano) ed il Flaminia Civita.

Questo il comunicato ufficiale del club laziale in merito alla lunga squalifica infiltta al 37enne ex azzurro: "Nella persona del Direttore Generale Luigi Conte, il Monterosi FC prende atto della sentenza del Giudice Sportivo il quale ha sospeso dai campi di gioco fino al prossimo 10 aprile il calciatore Francelino Matuzalem. Reputando il gesto compiuto scorretto ed in violazione del codice etico della Società , il Monterosi FC comunica che verrà inflitta una multa al proprio tesserato. Il Monterosi FC si riserva, altresì, di presentare ricorso avverso alla squalifica del calciatore, ritenendo, comunque, la sanzione inflitta al calciatore sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti accaduti".