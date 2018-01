Politano vuole Napoli, l'agente: "Incedibile per il Sassuolo ma ci proveremo ancora"

Quello di Matteo Politano, esterno d'attacco del Sassuolo, sta diventando un vero e proprio caso. Il Sassuolo non vuole cederlo al Napoli, Marotta interviene – tra le polemiche – a spiegare che Squinzi non ha bisogno di vendere giocatori al Napoli, e il procuratore del giocatore pare non essere molto convinto della piega che sta prendendo la vicenda.

“Matteo Politano avrebbe una grande voglia di giocare nel Napoli”, ha infatti spiegato Davide Lippi. “Matteo si è sempre conquistato il suo spazio con grande determinazione – ha spiegato Lippi a Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli – è partito da Perugia, poi si è messo in evidenza al Pescara e adesso al Sassuolo. Quando arrivammo, c’era Berardi, eppure Politano ha guadagnato consensi con il lavoro. Non avrebbe problemi neanche nel Napoli e si giocherebbe le sue possibilità in una grande squadra. È pronto a confrontarsi con una realtà più grande del Sassuolo. Il club nero-verde, però, lo ritiene incedibile, al momento la realtà è questa”.

“Il mio giocatore avrebbe questo desiderio – ha spiegato ancora Lippi – e quindi fin quando c’è una possibilità, noi ci sicuramente ci riproveremo. Ovviamente ci comportiamo da professionisti rispettando le decisioni del Sassuolo, ma se si presenta il Napoli, dobbiamo necessariamente parlarne ancora. Abbiamo detto chiaramente al club neroverde che ci piacerebbe prendere in considerazione l’ipotesi Napoli. Non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, il Sassuolo ha fatto le sue scelte e va bene così, ma noi faremo un altro tentativo”.