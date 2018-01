Calciomercato Napoli, sfuma Politano: il Sassuolo chiude alla cessione

Sono ridotte al lumicino le possibilità di vedere Matteo Politano vestire, al termine di questa sessione invernale di calciomercato, la maglia del Napoli.

L'esterno d'attacco del Sassuolo pare essere incedibile nelle intenzioni del suo club. A renderlo noto, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport, è il ds degli emiliani Guido Angelozzi.

"La nostra filosofia è quella di non privarci dei giocatori migliori a gennaio: è una linea guida consolidata. Abbiamo accontentato Gazzola, che è di Parma ed è rientrato a casa, ma per il resto non si muove nessuno".

Alla domanda su Politano, la risposta è la stessa: "Assolutamente no. Lasciamo stare ogni tipo di considerazione: la storia è che il Sassuolo non cede. Punto".