Hysaj sposa la sua Fiorenza in Albania

Ufficialmente non ha ancora lasciato il Napoli ma il futuro in città di Elseid Hysaj ormai è segnato dalle dichiarazioni con le quali ha detto addio agli azzurri. Prima di dire sì a un'altra squadra, però, il terzino albanese ha detto sì al suo amore Fiorenza Lekstakaj. L'ha fatto in Albania dove ha sposato la donna conosciuta nel 2013 quando era ancora a Empoli. Dopo anni di fidanzamento il calciatore si è unito in matrimonio a Fiorenza e insieme cresceranno il piccolo Elis.

I preparativi

Nonostante si sia svolto in Albania, i preparativi del matrimonio si sono svolti a Napoli. In provincia, nella Sartoria Saccone di Casalnuovo, ha acquistato il vestito per il giorno speciale e tutto ciò che era possibile preparare all'ombra del Vesuvio è stato fatto qui. Adesso però il suo destino sarà lontano da Napoli, una città che però porterà sempre nel cuore.