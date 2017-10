Massimo Mauro sul Var: "E' una barzelletta, bisogna toglierlo"

"Il Var è una barzelletta, è finzione quello che vedi in tv rispetto all’azione in campo. Con la tv si gioca ad un’altra cosa. Sarebbe meglio togliere il Var, è messo in mano a burocrati che non capiscono nulla di calcio e lo hanno dimostrato a Firenze, a Genova. L’unica cosa che ha senso è il gol-no gol". Sono le parole dell'ex calciatore del Napoli, Massimo Mauro, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Crc, dopo le polemiche di Atalanta-Juventus, che non è piaciuta ai tifosi azzurri che vedono nel Var uno strumento utile ad evitare errori arbitrali.