Marsiglia-Napoli 0-1, decide Mertens

Seconda amichevole internazionale per il Napoli di Carlo Ancelotti, che affronta l'Olympique di Marsiglia al Velodrome nel giorno nel quale il team francese festeggia 120 anni.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il Napoli va in vantaggio grazie al gol di Mertens su assist di Callejon. Buona la prestazione di Elmas a centrocampo. Schiaffo nel finale di Payet a Lorenzo Insigne dopo un diverbio.

FORMAZIONI INIZIALI

Debutto stagionale per Fabian Ruiz che in coppia con il nuovo acquisto Elmas a centrocampo. In difesa Hysaj e Luperto dal primo minuto.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam, Callejon, Elmas, Fabian, Insigne, Mertens, Milik.

Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Kamara, Amavi; Sanson, Strootman, Chabrolle; Sarr, Payet, Radonjic.​​​​​​​​​​​​​​