Olympique Marsiglia-Napoli, trasferta vietata ai tifosi azzurri

I tifosi del Napoli non potranno seguire gli uomini di Ancelotti dal vivo a Marsiglia, in occasione dell'amichevole che si disputerà al Velodrome domenica 4 agosto alle ore 21,00.

Su disposizione della Prefettura marsigliese e seguente decisione dell'Olympique Marsiglia, infatti, non sarà posto in vendita nessun biglietto per tifosi azzurri in occasione del match.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!