Marsiglia-Napoli, pubblico delle grandi occasioni al Velodrome per l'arrivo degli azzurri

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni domenica sera a Marsiglia per l'amichevole tra l'OM ed il Napoli. In corrispondenza del match con gli azzurri, il club francese festeggerà anche il suo 120esimo compleanno.

Sono già oltre 30mila i biglietti venduti sin qui in prevendita - come riferisce La Provence - . La dirigenza marsigliese si aspetta di sfondare il muro dei 40000 spettatori per il test con calcio d'inizio fissato per le ore 21,00.

Nonostante si tratti di un incontro amichevole, la vendita dei tagliandi è vietata ai supporters del Napoli, a causa di vecchie ruggini tra le due tifoserie.

