Juve, Marotta: "Il Napoli gioca bene? Vincere è un'altra cosa"

Il dg della Juventus Beppe Marotta fa riferimento, in alcune sue dichiarazioni rilasciate a La Nazione, al Napoli. "Gioca bene e non vince nulla? - fa riferimento agli azzurri - Vincere vuol dire accontentarsi anche di un uno a zero, vincere vuol dire avere sott'occhio la realtà sportiva e quella imprenditoriale".

E a proposito di chi dà del traditore ad Higuain: "Questo è il calcio moderno, purtroppo. Il calciatore simbolo, il calciatore bandiera non esiste più. Bisogna adattarsi alla nuova realtà, non sorprendersi".

"Vedono la carriera prima d'ogni altra cosa – e qui il riferimento è al napoletano Donnarumma, in procinto di lasciare il Milan – trovano nuovi manager di settore che ti mettono davanti la carriera, il guadagno; prima c'era la squadra, con tanto sentimento, oggi c'è la programmazione del futuro che comincia presto, anche da giovanissimi".