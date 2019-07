La lettera d'addio di Marko Rog: "Ciao Napoli, città stupenda"

"Grazie Napoli, città stupenda: potrò parlare sempre con orgoglio del nostro tempo insieme. Grazie a tutte le persone del club con cui ho avuto il piacere di lavorare: professionisti esemplari per competenze e umanità. Grazie ai miei compagni con cui ho condiviso momenti indimenticabili e dai quali ho potuto imparare molto. Grazie, di cuore, a tutti: a Napoli e alla SSC Napoli. Con voi sono cresciuto e ora sono pronto per una nuova avventura: la più importante". Con questa lettera, pubblicata sui propri canali social, Marko Rog si è congedato dal mondo Napoli e ha dismesso la maglia azzurra per indossare quella rossoblu del Cagliari.

