Mario Rui da esubero a "eroe" col Liverpool: le parole dell'agente

La prestazione di Mario Rui contro il Liverpool, martedì sera al San Paolo, è stata sicuramente esaltante. Proprio il calciatore che lo scorso anno ad Anfield perse Salah in un'azione tristemente memorabile, è stato una spina nel fianco continua per i reds.

"Il calcio è così, la prossima partita se c'è un errore saranno tutti pronti lì a dire che Mario Rui non è da Napoli – sono le parole a Radio Punto Nuovo del suo agente Mario Giuffredi – Lui deve continuare a fare il suo lavoro, non esaltarsi, una partita non basta a dimostrare di essere un giocatore di valore. I giocatori devono sapere che al prossimo errore avranno tante critiche, guardare quello che ha fatto di buono fino ad'ora e costruire su questo. Mario Rui l'anno scorso ha fatto tante partite e belle prestazioni, magari macchiate da qualche errore. Magari quest'anno è visto con occhio diverso, è sempre stato un giocatore di rilievo". La spiegazione? Giuffredi parla di una "scintilla scoccata" a Dimaro: "Quando un giocatore si vede amato dalla gente, rivalutato dalla stampa, ha la gioia di fare il suo lavoro in maniera diversa, questo a differenza che essere massacrato dalla mattina alla sera".

Le parole di Mario Rui dopo la sfida col Liverpool

"Martedì abbiamo battuto i migliori al mondo in questo momento ma dobbiamo riconfermarci già domenica contro il Lecce". Mario Rui intanto, a Radio Kiss Kiss, ribadisce che si è trattata di una partita importante ma che bisogna guardare avanti. "Il Lecce ha vinto a Torino meritatamente e abbiamo analizzato la partita anche contro l'Inter – ha detto il portoghese – pure lì hanno provato a giocare, uscire da dietro col portiere. Hanno giocatori forti individualmente".

Ma Mario Rui è convinto che il Napoli sta crescendo. "Ogni anno c'è un salto in avanti, ci avviciniamo a grandi obiettivi. I nuovi arrivi sono di qualità. Di Lorenzo ha qualità sotto gli occhi di tutti ed è un ragazzo per bene. Llorente è un campione ma ha umiltà, e s'è calato bene in questa realtà. Lozano altrettanto, Elmas è un ragazzino ma ha tanta personalità e qualità. Il mercato è stato grandioso per noi".