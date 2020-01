Mario Rui: "Vogliamo un 2020 bellissimo. La crisi? Dopo Napoli-Cagliari..."

L'esterno difensivo azzurro Mario Rui ha parlato in vista della partita con l'Inter, che lunedì prossimo sarà al San Paolo. Il Napoli vuole uscire definitivamente dalla crisi dopo la cura Gattuso e l'avversario è di tutto rispetto, ma il portoghese è convinto dei mezzi del suo team: “La settimana di riposo ci ha permesso di staccare – ha spiegato – abbiamo ripreso ad allenarci con più voglia di prima e sono sicuro che saremo al 100 percento contro l'Inter”. Mario Rui è consapevole dell'avversario che tocca agli azzurri. “Sicuramente affrontiamo una grande squadra che con Conte è ulteriormente migliorata, però sappiamo anche che se riusciamo a esprimere tutte le nostre potenzialità possiamo giocarcela".

La crisi e il cambio in panchina

“Ogni tecnico ha i suoi metodi e la sua idea di gioco – ha sottolineato a proposito dell'avvicendamento tra Ancelotti e Gattuso sulla panchina del Napoli – Ho un ottimo ricordo di Ancelotti, mi ha fatto crescere. Con Gattuso mi trovo benissimo e ammiro la sua grinta. In campo aveva tantissimo carattere e adesso la sta trasmettendo a noi”. "Vorrei rigiocare la partita contro i sardi – spiega il portoghese a proposito della crisi e guardandosi indietro – Meritavamo di stravincere per occasioni create e invece abbiamo perso. Penso che dopo quella gara sia cominciato un calo psicologico”.

Il futuro: "Faremo sì che il 2020 sia un anno bellissimo"

“Vogliamo conquistare i 3 punti per poter ripartire alla grande. La classifica non rispecchia il nostro valore, dobbiamo dimostrare in campo quello che possiamo e sappiamo fare". “Daremo il massimo – ha concluso Mario Rui – per regalare a tutti i tifosi quelle gioie che meritano. Dobbiamo stare uniti e remare tutti dalla stessa parte per far sì che il 2020 sia un anno bellissimo”.

Luis Suarez: “Inter, attenta al Napoli”

Su Napoli-Inter si è espresso anche Luis Suarez, ex Inter e Barcellona, a “Punto Nuovo Sport Show”. “Il Napoli ha l'occasione di riprendersi, l'Inter deve stare attenta a questa situazione – ha spiegato – Durante l'anno capitano dei vuoti, la cosa importante è che non siano troppo duraturi e che non facciano perdere troppi punti”. A proposito del nerazzurro Brozovic ha aggiunto: “Gioca nel mio ruolo, ma diversamente. È un buon giocatore, di qualità, ha buona visione di gioco”.