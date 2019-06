"Mario Rui vive in un ambiente ostile": il procuratore del portoghese vuole la cessione

Sembra in bilico il futuro di Mario Rui al Napoli. La società azzurra non sembra sul punto di chiudere trattative per un terzino sinistro, eppure l'agente del calciatore Mario Giuffredi parla già di addio: "Mario Rui vive un ambiente ostile", ha dichiarato il procuratore intervistato da Radio Crc. "Se c'è la possibilità di cambiare aria, lo faremo". Giuffredi è anche il procuratore di Elseid Hysaj, che dopo l'arrivo di Di Lorenzo sembra a un passo dalla cessione. La società dell'Atletico Madrid è intenzionata a far vestire la maglia biancorossa al terzino albanese.

