L'ex direttore sportivo del Napoli Marino a NapoliToday: "Azzurri destinati a grandi cose" (VIDEO)

Intervenuto in occasione dell'inaugurazione del Campus della Salute alla Rotonda Diaz, l'ex direttore sportivo del Napoli Pierpaolo Marino ha speso parole d'affetto in vista della gara tra Roma e Napoli (Marino ha militato in entrambe le società), augurandosi che si torni presto alla sportività del Derby del Sole di una volta. Marino si è poi soffermato sull'ottimo andamento degli azzurri in campionato, e si è sbilanciato dicendo che la squadra di Sarri "farà grandi cose quest'anno".