Hamsik, futuro in bilico: pranzo tra manager e De Laurentiis

Il futuro di Marek Hamsik resta in bilico. Il capitano azzurro, protagonista di 11 campionati con la maglia del Napoli, ha manifestato chiaramente la sua idea di lasciare la squadra per trasferirsi in Cina. Secondo il Corriere dello Sport, da un lato lo slovacco sarebbe allettato dall'offerta milionaria del Guangzhou R&F, dall'altro stuzzicato dall'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli.

Juri Venglos e Martin Petros, manager del calciatore e suo braccio destro, sono stati ieri a Napoli. Pare abbiano incontrato a pranzo il patron Aurelio De Laurentiis, confrontandosi proprio a proposito dell'offerta che arriva dalla Cina e della possibilità di restare ancora all'ombra del Vesuvio.