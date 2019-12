Chiariello: "Marcello Lippi è l'uomo giusto per il Napoli, magari in coppia con Cannavaro"

Dopo l'ennesima prestazione deludente del Napoli in campionato, continuano a rincorrersi le voci sul futuro della panchina azzurra, con la posizione di Carlo Ancelotti in bilico.

Nel corso di Campania Sport, in onda su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha espresso il suo parere sui possibili sostituiti dell'attuale allenatore partenopeo: "Io rispetto ai nomi che circolano per la panchina del Napoli ne ho un altro e lo faccio: Marcello Lippi. In azzurro ha fatto bene, ha carisma ed è la persona giusta per questa città. Magari, perché no, in coppia con Fabio Cannavaro".