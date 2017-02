Maradona invitato dall'Università di Harvard: "Sono felicissimo"

Un'altra grande emozione. Diego Armando Maradona sarà infatti relatore all’università americana di Harvard. Il campione argentino è stato invitato dal prestigioso ateneo ad una conferenza nell’ambito del corso "Il gioco globale: calcio, politica e cultura popolare" che si terrà in primavera.

“La sua presenza ad Harvard sarebbe una grande opportunità per i nostri studenti e per l’intera comunità accademica per conoscere la vita e le gesta del miglior giocatore della storia, e sarà l'integrazione più appropriata per le nostre conferenze sulla storia, sociologia ed estetica del calcio”. Immediata la risposta dell'ex Pibe de Oro: "Sarò felicissimo di andare".