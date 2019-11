Maradona torna alla guida del Gimnasia La Plata: l'annuncio del Pibe

Diego Armando Maradona torna a ricoprire il ruolo di direttore tecnico del Gimnasia La Plata dopo le dimissioni dei giorni scorsi, causate dalla decisione dell'attuale presidente Pellegrino di non ricandidarsi alle elezioni per il ruolo guida del club.

La notizia è stata annunciata dall'ex capitano del Napoli sui social: "Sono molto felice di poter dire che sono ancora il direttore tecnico di Gimnasia La Plata. Voglio ringraziare i tifosi e i giocatori, perché tra tutti noi abbiamo ottenuto finalmente l'unità politica del club. Spero che ciò si concretizzerà con i rinforzi che mi hanno promesso. Grazie per i messaggi, per il sostegno, e per la mobilitazione delle ultime ore, con 50 gradi di calore. Forza Gimnasia!".