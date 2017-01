L'idea di De Luca: "Maradona testimonial per le Universiadi di Napoli"

"Una bella serata al San Carlo e una bella idea: Maradona testimonial per le Universiadi 2019. Glielo abbiamo chiesto, lo aspettiamo comunque". Così Vincenzo De Luca, via Twitter, ha lanciato la clamorosa idea di affidare Diego Armando Maradona il ruolo di testimonial per le Universiadi che si terranno a Napoli e in Campania nell'estate del 2019.

Il Presidente della Regione ha incontrato ieri sera il fuoriclasse argentino al Teatro San Carlo, in occasione dello spettacolo "Tre volte 10".