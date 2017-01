Maradona: "Chiedo scusa dopo 30 anni a mio figlio Diego"

Non poteva concludersi in modo migliore ieri sera lo spettacolo "Tre volte dieci", in cui un San Carlo sold out ha festeggiato Diego Maradona ed il trentennale del primo scudetto del Napoli.

"Chiedo scusa dopo 30 anni a mio figlio Diego. Non ti lascerò mai più'': questa la chiosa del più grande calciatore di tutti i tempi.

In platea c'era anche la madre di Diego Jr., Cristiana Sinagra. Il ragazzo, visibilmente emozionato, si è alzato in piedi ed ha salutato, inchinandosi, il pubblico che applaudiva la sopraggiunta pace.

Poco prima accanto a Alessandro Siani, autore dello show e suo mattatore, Maradona aveva detto: "Auguro che il Napoli vinca tutto quello che deve vincere. So che la gente di Napoli ha bisogno". "Ora devo andare a Dubai, ho tre anni di contratto – ha concluso il Pibe – Ma ci sono giocatori del Napoli che vogliono che la gente sia felice, quindi sono tranquillo. E il presidente vuole vincere''.